Il Conca D’Oro festeggia 8 anni di apertura, al via concorso con 1.200 premi istantanei

Sono state oltre 4.300 le giocate effettuate dai clienti del Conca D’Oro lo scorso weekend, ma c’è tempo sino a giovedì 12 marzo per partecipare al concorso a premi “8 anni con voi” che il centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea ha avviato lo scorso venerdì 28 febbraio. Circa 1.200 premi istantanei e 8 super premi per un valore totale di quasi 7 mila euro.

Sono questi i numeri delll’iniziativa di “incentive shopping” organizzata dal Conca D’Oro. "Partecipare è semplice - spiegano dal centro commerciale - basta fare un acquisto minimo di 10 euro per ricevere una o più cartoline di gioco. Mediante un “Gratta & Vinci digitale”, da grattare sullo schermo di 2 totem multimediali touch screen posizionati in piazza Centrale, si potrà tentare la fortuna. Il grande finale è previsto per venerdì 13 marzo". In programma pure la “Super tombola”, a partire dalle ore 17:30, con il taglio della torta e il brindisi.