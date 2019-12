Comunikart 2020, il salone della comunicazione e del marketing sta per tornare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una Fiera cosmopolita che connette i diversi settori della comunicazione e del marketing, per conoscere l’intera filiera di produzione, dove immergersi nelle ultime tendenze del mercato e intuire quelle future, lasciandosi nel contempo affascinare da nuovi percorsi innovativi, cercando di soddisfare le esigenze di tutti i suoi protagonisti. È così che si presenta la quarta edizione di ComuniKart 2020, il salone della comunicazione visiva, stampa professionale, del gadget pubblicitario e della premiazione. Il focus della manifestazione è quello di riunire tutta la filiera della comunicazione e della pubblicità, abbracciando anche il mondo del digital marketing, così da rispondere alle nuove e sempre più evolutive esigenze di mercato. È ormai assodato infatti, come il marketing digitale si sia andato ad affiancare, sempre di più, a quello offline facilitando così il raggiungimento degli obiettivi aziendali. L'obiettivo quindi, è quello di promuovere l'intera industria della comunicazione in modo da facilitare il rapporto tra domanda e offerta tra i vari operatori del settore, dai creativi ai produttori fino al cliente finale, che hanno così modo di incontrarsi direttamente in fiera contribuendo in questo modo allo sviluppo dell'economia della propria azienda, ma anche del territorio.

Ed è proprio in questa ottica di progresso e per far fronte alle esigenze degli Operatori, che l’evento mira ad abbracciare diverse tappe in tutto il Sud Italia, cosicché le aziende vengano facilitate sia nell’inserimento che nel consolidamento all’interno del territorio, senza l’incombenza di onerosi investimenti in termini di spostamento, tempo e denaro. ComuniKart 2020 parte dalla capitale, Roma, a cui seguiranno Palermo e Cosenza, e le cui date sono così disposte: · 28-29 Febbraio e 1 Marzo: Fiera Roma; · 18-19 Marzo, Fiera del Mediterraneo; · 09 e 11 Maggio, Polp Fieristico Luc-Mar. Ogni tappa prevede un’ampia area espositiva e un’area dedicata alla formazione, con eventi e workshop, dove poter beneficiare della consulenza di personale esperto che saprà illustrare i diversi vantaggi e la ricca proposta merceologica che spazia da stampanti, attrezzature fotografiche, gadget e abbigliamento promozionale, a incisoria, coppe, targhe trofei, software 3D, packaging e molto altro ancora. ComuniKart 2020 concentra in un unico evento le varie sfaccettature del mondo della comunicazione e della pubblicità in un’unica location consentendo a chi vi partecipa di conoscere ed approfondire tutto ciò che è di suo interesse, di confrontarlo e valutarlo come non è possibile fare in altre situazioni. L'ingresso gratuito è consentito esclusivamente agli operatori del settore. Scarica il tuo invito dal sito di ComuniKart, www.comunikart.it Per ulteriori informazioni segui la pagina Facebook e Instagram.