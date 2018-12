Petralia in festa, una targa celebra l'elezione a borgo più bello d’Italia

Continua la festa a Petralia Soprana per il titolo di "Borgo dei borghi d’Italia". Anche la Regione ha celebrato il risultato con la consegna, a margine del convegno su Turismo e Cultura a Palazzo Riso, di una targa al sindaco Pietro Macaluso da parte dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo. L’esponente della Giunta Musumeci si è complimentato con il primo cittadino per il traguardo raggiunto che apre nuovi scenari dal punto di vista turistico per Petralia Soprana.

“Siamo contenti per questo riconoscimento che ci ha voluto tributare l’assessore Pappalardo – ha affermato il sindaco Macaluso – che sottolinea l’importanza del titolo che abbiamo conquistato. Essere diventati Il Borgo più bello d’Italia ci proietta in un “mondo nuovo” che rende merito a Petralia Soprana, alle sue bellezze, alla sua storia millenaria. Siamo orgogliosi di questo risultato perché assieme al nostro paese ritengo che abbia vinto l’intero territorio madonita e la tutta Sicilia".