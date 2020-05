Il Comune è sempre più 2.0 e guadagna uno spazio alla "Digital week" di Milano

L’assessore all’innovazione Paolo Petralia Camassa ha reso noto che in occasione della Digital week di Milano il Comune avrà un suo spazio per presentare alcuni degli strumenti digitali implementati in questa fase di emergenza. "Una grande occasione - dice Petralia - di condivisione di percorso verso la transizione al digitale. La pandemia, per sua natura di carattere globale, impone delle risposte globali che l’innovazione digitale ha il dovere di dare. Come è noto – prosegue - l Comune di Palermo, in questa fase di emergenza da Covid-19, ha intrapreso diverse iniziative di carattere digitale rivolte alla cittadinanza e finalizzate al miglioramento della gestione degli spazi comunali e dell’organizzazione interna. Negli ultimi mesi sono stati diversi i passi avanti sul piano della digitalizzazione. E’ la conferma del percorso di Palermo come territorio di elaborazione culturale e crescita nel campo dell’innovazione digitale”.

"L’accesso al mercato ortofrutticolo è gestito attraverso prenotazione online e ingresso con codice Qr - aggiunge Camassa elencando alcune decisioni dell'Amministrazione - . Le sedute pubbliche si svolgono interamente in videoconferenza. Il portale servizi online è stato integrato con il sistema di registrazione online per l’accesso a ville e giardini, e nei prossimi mesi si estenderà ad altri settori come la Cultura e lo Sport. È stato inaugurato il 'Genio di Palermo, l’assistente virtuale del Comune dotato di intelligenza artificiale che risponde vocalmente a tutte le richieste connesse al Covid-19". E ancora: "sono stati diversi anche gli strumenti inaugurati per la gestione dello smartworking: lo strumento 'Aquile Agili', mezzo comunicativo immediato che connette oltre 800 unità del Comune mettendo istantaneamente a disposizione una informazione organizzativa, e la 'Cassetta degli attrezzi digitali', che offre grazie ad un gruppo di esperti un supporto formativo e tutoriale sugli strumenti digitali al personale”.

Il sindaco, Leoluca Orlando, sottolinea che "lo sforzo complessivo compiuto dall'amministrazione con il proprio ufficio innovazione, con quello del webmaster e con la partecipata Sispi per trasformare questo momento di crisi in occasione per mettere in campo tanti strumenti innovativi, che rimarranno come servizi alla città e alla comunità".