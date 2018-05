Il collegio di Maria al Capo ricorda Modugno, Franco e Ciccio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il saggio di fine anno presso la scuola paritaria collegio di Maria al capo è stato dedicato alla tradizione popolare e a tre grandi artisti. Gli studenti delle 5 classi di scuola elementare hanno cantato "abballati abballati, vecchio frac e tre somari e tre briganti", il tutto sotto la direzione del chitarrista Salvo Capizzi.

Lo spettacolo è stato presentato da Nofriu e Virticchiu i famosi personaggi della tradizione pupara siciliana animati da Salvatore Bumbello storico puparo palermitano in quale ha anche messo in scena un duello di Rinaldo per presentare il brano finale tratto da il Rinaldo in campo di Domenico modugno con a fianco le due realtà comiche siciliane Franco e Ciccio. La realtà scolastica diretta dalla Madre Superiora Suor Rosetta Scarpello ha con orgoglio portato in scena questo magnifico spettacolo culturale.

