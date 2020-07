Club Med riparte dalla Sicilia, riaprono i resort di Cefalù e Kamarina

L’estate 2020 di Club Med riparte dall’Italia, e in particolare dal fascino della Sicilia, all’insegna di vacanze flessibili e attente alla sicurezza, in un viaggio autentico e raffinato fra arte, cultura e natura. Il 4 e 5 luglio riaprono infatti con elevati standard di prevenzione Club Med di Kamarina (4 luglio) e il Resort Exclusive Collection di Cefalù (5 luglio), contestualmente alla riapertura del resort di Pragelato in Piemonte (4 luglio).

Fra tradizioni millenarie, luoghi di storia e di incantevole bellezza, Club Med Kamarina e Club Med Cefalù intendono regalatre a tutti gli amanti del mare e della Sicilia la possibilità di godere della bellezza senza tempo dell’azzurro dell’acqua che si incontra con quello del cielo, circondati da panorami da sogno.

Cefalù, un osservatorio sul Mediterraneo

Club Med Cefalù, il primo Club Med Exclusive Collection del Mediterraneo, situato sulla costa Nord siciliana, riapre le porte del suo magico mondo di cui il blu del Mediterraneo e la cucina stellata dello chef Berton fortemente legata alla tradizione siciliana ne sono protagonisti.Situato in cima a scogliere rocciose con una vista mozzafiato sulla baia di Cefalù, accosta eleganza barocca e design minimalista producendo una rara combinazione di stile, intimità e di autenticità. Chiunque si riconosca bon vivant, che sia una coppia, una famiglia (con bambini dagli 8 anni in su) o un gruppo di amici, è nel posto giusto per godersi la vita con ingredienti straordinari: il mare, il sole, la cultura, il buon cibo. Caratterizzato da Villette Deluxe con terrazza privata e stanze con dehor privato, Club Med Cefalù è la destinazione ideale per scoprire o riscoprire il fascino della Sicilia durante tutto l'anno, un luogo privilegiato per un'esperienza autentica e raffinata fra arte, cultura e natura.

Kamarina, un tuffo nel cuore della Sicilia

Il resort di Kamarina, situato nel cuore della Sicilia, sorge su 96 ettari di giardini fioriti del Villaggio di Kamarina, un mix di storia, cultura, bellezze naturali e squisita gastronomia dentro e fuori il villaggio. A meno di 30 km da Ragusa, patrimonio mondiale Unesco dal 2002, rappresenta la destinazione ideale per gli amanti della storia e del mare. La posizione del resort è perfetta per scoprire la storia e le tradizioni della Sicilia attraverso numerose escursioni: in sella ad una bicicletta, ad esempio, sarà possibile scoprire la lunga costa nei dintorni di Kamarina, ricca di fauna selvatica e villaggi di mare tradizionali. Kamarina è infatti ideale per le vacanze con bambini e per le molteplici attività sportive all’aria aperta: apprezzare le espressioni dell’elemento marino in tutte le sue forme a bordo di un catamarano nell'arcipelago delle isole Eolie non è che una delle avventure che questo luogo regala.

Un’estate alla riscoperta delle bellezze più caratteristiche dell’Italia, e una riapertura che Club Med celebra con la campagna "Grazie Italia", con offerte e condizioni speciali per i propri clienti, alcune dedicate esclusivamente al mercato italiano. Libertà, serenità e convivialità, da oltre 70 anni dna di Club Med, sono i pilastri dell’estate dell’estate di tutti coloro che desiderano ricaricare le batterie, riconnettersi con i propri cari, e vivere esperienze in mezzo alla natura, in totale sicurezza.

La sicurezza

In linea con le necessità di questo periodo, Club Med riparte con il programma "Insieme in sicurezza", attenendosi non solo alle principali regole di sanificazione e distanziamento in linea con le direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità e delle legislazioni locali, ma predisponendo un protocollo dettagliato per permettere di vivere una vacanza di altissima qualità, conforme a tutte le misure e criteri previsti in questa fase. Con questi presupposti, l’obiettivo di Club Med è garantire i pilastri dell’esperienza Club Med, che caratterizzano i soggiorni dell’azienda sin dalla sua fondazione: vacanze all-inclusive, paradiso per le famiglie, active holiday e wellness e relax. L’offerta di questa estate 2020 è infatti modellata per garantire un’esperienza unica, serena e divertente, in linea con le necessità che questo periodo richiede. Un occhio di riguardo per tutte le attività che plasmano da 70 anni l’essenza di Club Med: l’assistenza ai bambini dai 4 mesi ai 17 anni (a seconda del Resort), la grande offerta di sport e attività, il piacere di pranzi e cene sempre a portata di mano e l'intrattenimento offerto tutto il giorno da uno staff attento e preparato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le misure di igiene e sicurezza messe in atto da Club Med per garantire vacanze sicure ma rilassanti si concentrano su 4 punti fondamentali, ovvero l’ampliamento degli spazi, la pulizia profonda e frequente, misure di sicurezza rinforzate ed estensione delle misure sanitarie. La capacità dei Resort Club Med sarà limitata a un massimo di occupazione del 66%, per permettere di mantenere un adeguato distanziamento sociale durante tutto il soggiorno. Gli spazi sono stati riprogettati per proteggere tutti, assicurando fedeltà all’offerta e all’esperienza Club Med. In tutte le aree di attesa saranno posizionate delle segnalazioni sul pavimento con il fine di mantenere le giuste distanze. I trasporti saranno operativi con capacità ridotta per mantenere le distanze di sicurezza nei veicoli. Gli orari di ristorazione saranno estesi e rispettata la distanza di sicurezza tra i tavoli; i buffet saranno sostituiti con servizio à la carte con ampia scelta. Saranno incentivate le attività all'aperto (running, escursioni a piedi, in bicicletta...) al fine di garantire una vasta gamma di attività mantenendo la distanza.