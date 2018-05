Clownterapia all’ospedale Cervello e a Villa Sofia: si cercano volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono ufficialmente riaperte le iscrizioni per partecipare alle attività di Clownterapia dell'associazione Chiamalasicilia di Palermo negli Ospedali Riuniti Cervello e Villa Sofia di Palermo. Le attività organizzate dall’associazione "Chi ama la Sicilia" sono a titolo gratuito e non è prevista alcuna retribuzione, rivolto a tutte le persone volenterose, di età non inferiore ai 16 anni. Per chiedere l’iscrizione è necessario inviare una mail all’indirizzo info@chiamalasicilia.it, con oggetto "Volontariato e associazionismo". Far ridere fa bene agli altri e a se stessi.