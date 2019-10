Due rapine, tre furti in negozi e quasi un caso di estorsione al giorno: i dati de Il Sole 24 Ore

Due rapine al giorno, tre i furti in esercizi commerciali e quasi un caso di estorsione ogni dì. Sono solo alcuni dei dati pubblicati nella classifica de Il Sole 24 Ore che trasforma in numeri le denunce relative al totale dei delitti commessi sul territorio nel 2018, che vede Palermo alla trentatreesima posizione con 46.513 denunce, 3.713,4 ogni 100 mila abitanti. L’indice verrà utilizzato nell’indagine sulla Qualità della vita 2019 che giunge alla sua trentesima edizione.

“I dati forniti dal Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno fotografano unicamente - sottolinea il quotidiano economico - i delitti ‘emersi’ in seguito alle segnalazioni delle forze di polizia. Il numero dei delitti commessi è stato rapportato alla popolazione Istat della provincia al 1 gennaio 2019”. Un dettaglio da non sottovalutare e senza il quale diventa complicato realizzare un quadro completo.

I numeri

Questi i dati apparsi nell’infografica pubblicata da Il Sole 24 Ore e relativi a diciotto tipologie di reati - riferiti all’anno 2018 - che vedono in testa le truffe e le frodi informatiche (3.883), i furti di auto (3.542) e i furti in abitazione (2.349). Le altre voci: furti con destrezza (1.928), furti in esercizi commerciali (1.254), stupefacenti (1.011), rapine (759), furti con strappo (357), estorsioni (315), violenze sessuali (111), incendi (90), riciclaggio (30), tentati omicidi (29), associazioni per delinquere (8), usura (5), omicidi volontari (4), associazioni di tipo mafioso (1), e infanticidi (0).