Il circo Greca Orfei dona un sorriso ai bimbi del reparto di oncoematologia pediatrica del Civico

Dalla pista di viale dell’Olimpo al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo: il circo Greca Orfei si sposta a trovare i bimbi ricoverati per donare loro un sorriso. Venerdì 28 dicembre alle ore 10 infatti una delegazione del circo composto dalle famiglie Mavilla e Martini sotto la direzione artistica di Greca Orfei, nipote di Moira, organizzerà un mini spettacolo per i bimbi ricoverati in reparto. Sarà un momento di gioia e di allegria grazie agli artisti “I cardinali” che vengono dal Portogallo, clown musicali, e il mago George.

Parte dell’incasso di uno spettacolo del circo sarà devoluta all’associazione ASLTI Onlus “Liberi di crescere”, associazione dei genitori di piccoli affetti da leucemia e tumore, nata nel 1982 a Palermo, certificata dall’Istituto Italiano della Donazione, per realizzare dei progetti. Intanto il circo allestito a Palermo, in viale dell’Olimpo, già dal 7 dicembre 2018 continuerà i suoi spettacoli sino al 3 febbraio 2019. In più, sarà pronto ad accogliere tutti gli amici che intendono passare la notte del 31 dicembre in un’atmosfera ricca di entusiasmo all’insegna dello spettacolo.

