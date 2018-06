A Ustica il mare più bello della Sicilia: l'isola ottiene le 5 vele Legambiente

Mare da sogno e servizi di buon livello. Ustica si è aggiudicata le "Cinque vele" di Legambiente e Touring Club nella guida "Il mare più bello 2018". L'isola siciliana si piazza nella top ten nazionale al nono posto. Tra le località siciliane è invece quella con il piazzamento più alto.

Sono 17 complessivamente i comprensori marini a cinque vele, sei quelli lacustri, individuati sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche delle qualità ambientali e di quelle dei servizi ricettivi. I criteri di scelta per l’assegnazione delle vele – da una a cinque, assegnate in base ai dati raccolti da Legambiente e da Goletta Verde relativi alla qualità ambientale e ai servizi ricettivi – sono principalmente: la qualità delle acque; la sostenibilità delle attività turistiche, giudicata anche in base all’utilizzo di energie rinnovabili; la raccolta differenziata e il rispetto del consumo di suolo; la presenza di spiagge libere; la valorizzazione di tradizioni storiche ed enogastronomiche.

“Per il secondo anno abbiamo confermato la divisione del territorio costiero in comprensori turistici - spiega il presidente di Legambiente Stefano Ciafani -. Abbiamo preferito valutare territori un po’ più ampi del singolo comune costiero, nella convinzione che il turista ormai si muova su un areale che non rispetta confini amministrativi”.

La "festa" per il prestigioso riconoscimento ha però una coda polemica. Il gruppo consiliare “Ustica Domani” attacca il neo eletto sindaco Salvatore Militello Salvatore: "La bandiera gialla delle 5 vele rappresenta il massimo riconoscimento per la qualità delle località turistiche balneari. La nuova amministrazione ha deciso di non ritirare personalmente il premio. Riteniamo scellerata la decisione del sindaco Militello, della sua Giunta e del Consiglio di maggioranza. Con questa scelta Ustica ha perso quest'opportunità di pubblicità gratuita che avrebbe dato risalto alla nostra isola e avrebbe fatto rimbalzare il nome di Ustica su tutti i media nazionali".