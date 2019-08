Cinema, a Palermo le riprese di un nuovo film: casting aperti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuova opportunità per attori e aspiranti attori. Si sono aperti i casting per un film che verrà girato a Palermo a fine Oìottobre, prodotto dalla Cinema Undici, importante casa di produzione cinematografica che quest’anno ha vinto il David di Donatello per il film Sulla mia pelle. Si cercano i protagonisti di una storia romantica fra adolescenti sullo sfondo del mondo della vela. Sara e Lorenzo sono i nomi dei due ruoli principali per i quali sono aperti i casting in Sicilia per ragazzi fra i 16 e i 20 anni, anche senza esperienze precedenti nel mondo dello spettacolo.

Per candidarsi basta inviare delle semplici foto e i contatti a chiaraagnello@yahoo.com e, se superata la prima selezione, si verrà convocati per un provino. La casting director Chiara Agnello ha una lunga esperienza nel campo della ricerca di giovanissimi attori e nuovi talenti grazie alle sue collaborazioni con registi come Tornatore, Bellocchio e molti altri.