Il "palermitano" Ozpetek torna in città per le riprese de "La Dea Fortuna"

Sembra esserci un filo sempre più robusto a legare il regista Ferzan Ozpetek a Palermo. Dopo avere ricevuto nei mesi scorsi la cittadinanza onoraria, è tornato in città per le riprese de "La Dea Fortuna". La nuova pellicola ha come protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, oltre alla presenza di storica data di Serra Yilmaz. Ozpetek ha girato e postato su Twitter un breve video dal set: una ripresa fatta all’alba sul mare. La troupe al momento si divide tra Villa Valguarnera a Bagheria e Vergine Maria a Palermo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

E anche il cast si è concesso qualche scatto con sfondo palermitano. Primo fra tutti Edoardo Leo.

Il film racconta la storia di Alessandro e Arturo, che sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciati in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Da un soggetto di Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek, il film è scritto da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Ozpetek. Nel cast, accanto a Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca anche Serra Yilmaz. Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.