In bici dalla Svizzera all'Olanda: avventura lunga 1600 chilometri per due palermitani

Ventidue giorni a disposizione, 1.600 chilometri percorsi, una grande passione per la bicicletta e un pizzico di sana follia. Estate alternativa per Mario Romeo, informatore medico 59enne di Palermo, e Giuseppe Vitrano, avvocato 46enne di Alia, che hanno percorso la ciclovia del Reno (la Eurovelo 15) partendo da Oberalppass (sopra Andermatt) e arrivando a Rotterdam sulle rive del Mar del Nord.

La ciclovia del Renolungo attraversa quattro nazioni - Svizzera, Francia, Germania e Olanda - e incrocia nove siti Unesco. Le fortificazioni di Vauban a Neuf-Brisach, la Cattedrale di Spira, il Reno romantico in Germania, la Rocca di Loreley, la Cattedrale di Colonia, la città di Strasburgo e i mulini a vento di Kinderijk sono solo alcune delle tappe dei due ciclisti.

Romeo e Vitrano sono partiti da Andermatt il primo agosto e sono arrivati a Rotterdam il 22 agosto con una media di 80 chilometri al giorno. Nessuna competizione per i due palermitani, ma solo la voglia di sfidare se stessi e conoscere paesaggi suggestivi da un punto di vista certamente non convenzionale. Sono passati dai 1.447 metri di altitudine di Andermat alle spiagge del Mar del Nord, lasciandosi conquistare da boschi, corsi d’acqua, ponti, attività agricole e industriali. A rendere più difficile l'impresa, non tanto il percorso che è prevalentemente pianeggiante ma il caldo che li ha accompagnati per quasi tutto il viaggio con punte anche di 42 gradi in Svizzera, Francia e Germania, e il forte vento in Olanda sulle rive del Mar del Nord. Difficoltà mitigate dalla disponibilità dei "colleghi" su due ruote incontrati durante il viaggio e dei tanti residenti, pronti ad aprire le porte delle loro case e offrire tutta l'assistenza necessaria.