Sfida a colpi di ricette su Tele One, lo chef Davide Fecarotta giudice di CooK King

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo chef Davide Fecarotta è uno dei quattro protagonisti di CooK King – cuochi e chef in tv, nuovo format in onda su Tele One, canale 19 del digitale terreste. Lo vedremo nella veste di giudice tutti i giorni già dal 4 novembre alle 13.30 e alle 20.50 sul primo canale regionale interamente dedicato al food, alla ristorazione e all’hotellerie.

CooK King è il primo cook talent siciliano, in onda dal lunedì al venerdì, nel corso del quale 16 aspiranti cuochi si contenderanno il titolo di re della cucina, giudicati da quattro blasonati chef: anche Roberto Cascino, Gioacchino Sensale e Umberto Biondo. Il format televisivo, ideato da Roberto Oddo, è prodotto dalla Media One srl in collaborazione con la scuola di cucina Be Chef.

Fecarotta dalle sue rigide pressioni affiancherà i cuochi amatoriali mettendoli a dura prova. La finale, che si terrà a dicembre, vedrà sfidarsi i quattro aspiranti cuochi finalisti, nella preparazione di un piatto con ingredienti selezionati dai giudici, che dovranno scegliere tra quattro cloche al buio. “Onorato di collaborare per questo nuovo format, dove siamo noi i protagonisti, mettendo in evidenza ricette e prodotti siciliani, un nuovo orizzonte per fare emergere le nostre idee, la nostra professionalità e soprattutto dare un 'opportunità a nuovi talenti di esprimersi davanti ad un pubblico televisivo ", commenta Fecarotta che giovedì condurrà il programma.

Gallery