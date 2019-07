Un altro successo per Giuseppe Costa: lo chef stellato è il "Monteleprino dell’anno”

Il premio internazionale Mons Aureus “Monteleprino dell’anno” va allo chef Giuseppe Costa, titolare del ristorante stellato "Il Bavaglino" di Terrasini, sbarcato di recente anche in via Isidoro La Lumia dove ha aperto "Dispensa". A consegnargli il riconoscimento il sindaco di Montelepre Maria Rita Crisci: "Talento nostrano ed esempio di tenacia, di chi va via per poter consolidare le proprie doti ma soprattutto per poter tornare, esempio di solidarietà e immenso amore per Montelepre".

"Portando per il mondo i profumi della Sicilia attraverso i suoi piatti, lo chef - spiegano dal Comune - ha tenuto sempre nel cuore Montelepre e le sue tradizioni. Ha forgiato il proprio talento nelle cucine più importanti di Italia tra cui quella di Carlo Cracco a Milano ma ha sempre rivolto lo sguardo verso la propria amata terra, così da investire nell'apertura del ristorante “Il Bavaglino” di Terrasini che nel 2014 riceve la prima stella della guida Michelin".

Ma i meriti di Costa non finiscono qui: "Nonostante i numerosi impegni lavorativi non dimentica mai il proprio paese, collaborando sempre, ogni qualvolta gli viene chiesto, non dimentica mai il prossimo, partecipando anche da organizzatore a diversi eventi benefici - continua l'Amministrazione - non per ultimo la serata di gala dell'evento Ten che quest'anno, per la seconda edizione, si terrà l'8 luglio a Terrasini. Il ricavato andrà in beneficenza all'associazione Amici Onlus".