Il rapper palermitano Vito Five torna con "Charas"

E' disponibile il nuovo singolo del rapper palermitano Vito Five, all'anagrafe Vito Fiorino. Ha suonato in numerose città italiane facendosi conoscere per il suo stile unico caratterizzato da versatilità vocale, argomenti sociali e per le sue sonorità calde. Oggi torna con "Charas", il suono nuovo singolo per Feelingood Lab. “Charas” nasce da una nuova collaborazione con Sam Sanzo, che crea una produzione mescolando le sue batterie trap alle attuali melodie indie. Le liriche accompagnano perfettamente il sound, creando un genere innovativo. Ritornelli melodici privi di autotune e metriche trap che caratterizzano l’evoluzione di Vito Five. Il brano mescola droghe e dipendenze paragonandole all'amore e raccontandole sotto forma di problemi di coppia con un susseguirsi di metafore spesso anche autocelebrative, che generano curiosità e colpi di scena. Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e sul canale Youtube di Feelingood Lab. Il video ufficiale è stato realizzato da Serafino Randazzo di Serafilms.it, con la partecipazione di Selene Bagnato al Make up. Il brano è stato registrato allo Zeit studio di Palermo, mixato e masterizzato da Luca Rinaudo.

