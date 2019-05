Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parte da Palermo il casting tour di Elite model look Italia 2019, concorso internazionale di model scouting. Iscrizioni gratuite aperte a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 26 anni. Appuntamento il 23 maggio dalle 10,30 alle 16 alla Rinascente in via Roma (seguiranno Roma, Torino e Milano).

Il panorama del model management sta evolvendo e a partire da quest’anno Elite Model Look si presenta infatti con un nuovo format che affiancherà alla ricerca dei nuovi volti della moda quella di emergenti e talentuosi digital influencer, ragazzi e ragazze dal grande potenziale creativo e comunicativo. Una novità resa possibile dalla creazione di Eml Superstar App, l’applicazione ufficiale di Eml- disponibile a maggio su IOS e Android - attraverso la quale i candidati potranno iscriversi per la categoria modelli, influencer… o entrambi. I candidati per la categoria digital influencer riceveranno attaverso Eml Superstar App degli inviti a partecipare a digital challenge su Instagram e saranno valutati sulla base delle loro performance dal team di Influencer agents di Elite Model World.

Alla fine del concorso nazionale sarà selezionato un vincitore o una vincitrice che parteciperà alla Elite Model Look World Final nella veste di EML National Ambassador con la possibilità di vincere un contratto di due anni con Elite Model World Group. I requisiti per partecipare nella categoria digital influencer: cittadinanza italiana, età compresa tra i 14 e i 26 anni .

Alla fine del contest nazionale Elite Model Look, una ragazza e un ragazzo rappresenteranno a fine anno l’Italia alla 36esima edizione Elite Model Look World Final con la possibilità di vincere un contratto di tre anni con Elite Model World Group. I requisiti per partecipare nella categoria modelle e modelli: cittadinanza italiana ed età compresa tra i 14 e i 26 anni . Per le ragazze: essere alte minimo 172 cm, per i ragazzi altezza minima 183 cm.

Come iscriversi ai casting? Visitare il sIto www.elitemodellok.com e nella sezione Apply, compilare la domanda di iscrizione inserendo i dati richiesti e allegando 3 fotografie (primo piano, mezzo busto e figura intera) oppure presentarsi direttamente giovedì 23 maggio, dalle 10:30 alle 16:00, al department store Rinascente di via Roma.

Elite model look - Lanciato nel 1983 dall’agenzia Elite, è il più famoso e riconosciuto concorso internazionale di model scouting della fashion industry. Ha scoperto e lanciato le carriere di icone leggendarie come Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Gisele Bündchen e top model come Ming Xi, Fei Fei Sun, Vittoria Ceretti, Mayowa Nicholas, Yasmin Wijnaldum, Birgit Kos, Benjamin Benedek, Matthew Bell, Serge Rigvava e Davidson Obennebo. Elite Model Look seleziona ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi in tutto il mondo e rappresenta per i giovani una reale e seria opportunità di intraprendere la carriera di modella e modello grazie al supporto della rete di agenzie del Gruppo. Elite Model Look non è solo un contest ma rappresenta anche un'avventura eccezionale sia sul piano professionale che personale. www.elitemodellook.com Elite World è il più vasto network di agenzie di model management al mondo, presente sia nelle capitali delle principali fashion weeks Milano, Parigi, Londra e New York, che nelle città più strategiche per lo scouting e per lo sviluppo commerciale come Amsterdam, Barcellona, Praga, Bratislava, Copenhagen e Hong Kong. Grazie all'apertura nel 2013 dell’agenzia di New York, The Society Management e all’acquisizione del network di Women Management, Elite World è oggi leader a livello globale nel model management. Per maggiori informazioni il sito di Elite model look Italia è www.elitemodellook.com Facebook: @elitemodellook.com Instagram: @elitemodellook Hashtags: #BeYourOwnIcon #EMLsuperstar2019 #EMLItalia2019 #EliteModelLookItalia2019.

