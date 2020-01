Ovs sceglie gli scorci palermitani per lo spot 2020, casting in via Ruggero Settimo

Ovs cerca a Palermo uomini, donne, bambini, di tutte le età e di tutte le taglie per la nuova campagna pubblicitaria per la tv “Love people. Not labels.”. Lo spot, che presenterà le collezioni donna, uomo e bambino primavera-estate 2020, avrà come sfondo i più caratteristici scorci palermitani. Saranno, inoltre, diversi i volti selezionati per l'occasione. Tutti i palermitani che non hanno paura di ballare e divertirsi davanti alla telecamera possono partecipare al social casting in programma per lunedì, dalle 10 alle 19, nel negozio in via Ruggero Settimo.

L'approccio della campagna, infatti, vuole essere inclusivo raccontando attraverso le persone comuni il piacere di credere in se stessi, al di là delle etichette e degli stereotipi. "Il claim 'Amare le persone, non le etichette' punta - spiegano gli ideatori - sulle identità, al di là di quello che si indossa. La semplicità diventa armonia, alla ricerca di bellezza e di personalità meno omologate: Ovs trova nella quotidianità i valori da comunicare".





