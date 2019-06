Serie tv di Niccolò Ammaniti, altra giornata di casting a Palermo

La Wildside torna a a Palermo per un'altra giornata di casting. L'appuntamento per chi volesse partecipare è fissato per martedì 25 giugno ai Cantieri Culturali alla Zisa (Bottega 4). La società di produzione cerca una bambina, tra i 6 e i 9 anni con occhi marroni e capelli scuri, per un ruolo nella nuova serie tv di Niccolò Ammaniti, già autore e regista de “Il Miracolo”, scrittore e sceneggiatore italiano vincitore del premio Strega nel 2007 con “Come Dio comanda”. Dai suoi libri sono stati tratti film di successo, di importanti registi.

Il casting

I minori - spiega la Wildside - dovranno essere obbligatoriamente accompagnati alle selezioni da un genitore o da un tutore legalmente riconosciuto, pena l’impossibilità di parteciparvi. L’eventuale partecipazione alle selezioni è a titolo gratuito e sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori. Durante la selezione il minore potrà essere sottoposto a interviste, servizi fotografici e/o riprese audiovisive da parte degli incaricati della Wildside e suddetto materiale verrà utilizzato internamente da Wildside per il casting della serie.

La società di produzione

La Wildside è una delle società di produzione più importanti e attive nel panorama dell’industria cinematografica italiana. Creata nel 2009, la società ha prodotto film premiati con talenti quali Bernardo Bertolucci, Saverio Costanzo, Pif, partecipando ai più importanti festival del settore in Europa (Cannes, Venezia, Berlino) e ha anche realizzato molti successi commerciali (ultimo Come un gatto in tangenziale). Per la TV Wildside ha prodotto “La mafia uccide solo d’estate”, il debutto in televisione del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, “The Young Pope”, con protagonista Jude Law e “L’Amica geniale”, tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante, per la regia di Saverio Costanzo. Wildside è parte di Fremantle, tra i più grandi creatori, produttori e distributori di prodotti televisivi al mondo. Gli addetti al casting Dario Ceruti e Maurilio Mangano, hanno una lunga esperienza nelle ricerche per casting televisivi e cinematografici (La pazza Gioia, Il Miracolo, Via Castellana Bandiera, La Mafia uccide solo d’Estate, Sicilian Ghost Story, etc.).