Al via i casting per il nuovo film di Emma Dante: le figure ricercate

Al via il casting per il nuovo film di Emma Dante che si girerà a Palermo nei primi mesi del 2019. Prodotto da Minimum Fax Media, il lavoro è liberamente ispirato alla pièce teatrale “Le sorelle Macaluso” e racconta la storia di un nucleo familiare composto da cinque sorelle, alcune delle quali saranno seguite in diverse fasi della loro vita. Chi volesse proporre la candidatura deve inviare in un’unica mail una foto in primo piano su sfondo neutro (parete bianca), una foto figura intera, dati anagrafici completi, due contatti telefonici (dei genitori o di chi ne fa le veci, nel caso di un minore), un’autorizzazione alla partecipazione al casting, firmata da almeno uno dei genitori su carta libera, anche fotografata con un telefono (nel caso di un minore). Il materiale deve essere inviato all'indirizzo mail sorellemacalusocasting@gmail.com.

Ecco i ruoli ricercati

Maria (età 18/20 anni), ragazza androgina e magra.

Pinuccia (13/16 anni), adolescente dal seno pronunciato ed energica, che vuole sempre sembrare più grande della sua età.

Lia (età 11/15 anni), ragazzina molto particolare, con un viso dai tratti ambigui che ne rappresenta anche il carattere.

Katia (età 10/13), ragazzina robusta, introversa e silenziosa.

Antonella (età 8-10 anni), bambina vivace ed esuberante.

Si cerca anche un bambino tra i 7 e i 9 anni con lo sguardo sveglio e furbo.