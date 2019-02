Emma Dante cerca comparse per il nuovo film: "vietati" tatuaggi, piercing e meches

Al via i casting per selezionare le comparse per il nuovo film di Emma Dante "Le sorelle Macaluso". Venerdì e sabato, dalle 9.30 alle 16.30, al Teatro Mediterraneo Occupato la regista sceglierà uomini e donne, dai 20 ai 75 anni. Alcune scene saranno girate in spiaggia a Mondello e dato che la storia è ambientata nell'estate del 1985 non potranno essere presi in considerazione candidati con tatuaggi, piercing, capelli con colori non naturali o meches. Agli uomini potrà essere richiesta la disponibilità a far crescere o a tagliare barba e capelli.

Le riprese cominceranno in primavera. L'appuntamento per gli interessati è nello spazio della biblioteca Salvatore Rizzuto Adelfio, all'interno della Fiera del Mediterraneo (padiglione 1, ingresso lato Favorita), muniti di codice Iban, fotocopia di carta di identità e codice fiscale. Esclusi dalla selezione i dipendenti pubblici.

Prodotto da Minimum Fax Media, il lavoro è liberamente ispirato alla pièce teatrale “Le sorelle Macaluso” e racconta la storia di un nucleo familiare composto da cinque sorelle, alcune delle quali saranno seguite in diverse fasi della loro vita.