Area Sanremo tour approda a Monreale: al via i casting per il Festival

Area Sanremo tour, l'unico concorso ufficiale che dà diritto ad accedere al Festival, approda all'Accademia musicale "Sicily music Academy", a Monreale, per i casting. Le selezioni si terranno domenica 24 giugno dalle 16 alle 18:30. Potranno partecipare alle selezioni tutti gli appassionati di canto, dai 16 ai 35 anni. Coloro che supereranno tutti gli step del concorso potranno poi calcare il famoso palco del teatro Ariston. I candidati dovranno in una prima fase iscriversi sul sito e poi presentarsi al casting con una traccia base, in formato Mp3 o Wave su dispositivo pen drive.