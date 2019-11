Agenzie a caccia di piccoli talenti: al via i kids casting al Conca D’Oro

Un bel sorriso, un volto simpatico e un pizzico di intraprendenza. Al centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, al via i casting gratuiti per cercare bambini e bambine dai 4 ai 13 anni di età. Appuntamento domenica 10 novembre, dalle 15:30 alle 19, in piazza Fashion.

I casting - organizzati da Piccy Models in collaborazione con Vanity Models – hanno come obiettivo la ricerca di volti nuovi per futuri eventi di moda e campagne pubblicitarie. I bambini devono essere accompagnati da almeno un genitore.