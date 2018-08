Una cassata di Nicola Fiasconaro per i 50 anni di Maria Grazia Cucinotta

Per i suoi 50 anni Maria Grazia Cucinotta, attrice simbolo della Sicilia nel mondo, ha scelto una festa che onora le sue origini isolane ricreando, nel cuore di Roma, un vero e proprio angolo di Sicilia. E non poteva essere altrimenti visto il profondo legame che la lega alla sua terra. Dopo una cena con menu tipico, Maria Grazie Cucinotta ha spento le candeline su una maestosa cassata siciliana, decorata da raffinate maioliche, preparata dal maestro pasticcere di Castelbuono, Nicola Fiasconaro.

Per i suoi ospiti, a seguire, un tripudio di dolci della tradizione come cannoli, cassatine e croccanti. Maria Grazia Cucinotta e Nicola Fiasconaro, due simboli dell’Italia e della Sicilia nel mondo, che si ritrovano anche in questa importante occasione.