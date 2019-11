La casa dei giovani a Cinisi, in un bene confiscato alla mafia nasce un centro aggregativo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 31 ottobre alle ore 18:30 in corso Umberto I, 97 a Cinisi sarà inaugurata la Casa dei Giovani (Centro Aggregativo Socio –Educativo ed Artistico per ragazzi e giovani). Il progetto nasce in rete tra il Comune di Cinisi, l’associazione “Solidanime e l’associazione “Attivamente onlus” ed è finanziato dall’assessorato regionale alle Politiche Sociali. Nel bene confiscato alla mafia, ristrutturato dal Comune e adeguato dalle associazioni, vengono organizzate attività artistiche, culturali e ricreative dedicate ai giovani. I ragazzi di Cinisi, Palermo e dei comuni limitrofi, potranno partecipare a laboratori di teatro, canto, pittura e cartapesta. E’ stata realizzata anche una sala insonorizzata dove le band potranno provare i loro pezzi musicali. Aperto anche uno sportello di ascolto con l’ausilio di alcuni psicologi. Durante l’inaugurazione, alla quale saranno presenti il sindaco del Comune di Cinisi Giangiacomo Palazzolo e le autorità civili e religiose, sarà organizzata una grande festa in collaborazione con le associazioni del territorio. Quella che era una dimora mafiosa oggi diventa un centro aggregativo e ricreativo per tutti i giovani, dove potranno condividere emozioni e passioni.