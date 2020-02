VIDEO | Terza maglia rosanero a Verdone: "Il Palermo merita di stare tra le grandi, certo se vendete tutti..."

L'attore e regista romano in città, all'Hotel Politeama, per presentare in anteprima insieme a Rocco Papaleo e Anna Foglietta il suo ultimo film "Si vive una volta sola", in uscita nelle sale il 26 febbraio: "Le altre maglie mi ha portato fortuna nei primi due film, andrà bene pure questo"