Petralia Soprana e il sogno “Borgo dei Borghi”, l'appello del Comune: "Votate la candidatura"

E’ iniziata la fase finale della sfida per diventare il “Borgo dei Borghi”. Petralia Soprana, il paese più alto della provincia di Palermo, fa appello a tutti per votare la propria candidatura. Ottenere l'ambito riconoscimento per "il balcone delle Madonie" è anche un modo per avere grande visibilità e creare un'occasione di sviluppo turistico. Sono sessanta i borghi in gara in tutta Italia divisi in tre gruppi (A-B-C) e in ognuno di questi vi è un paese siciliano. Petralia Soprana è l'unico Comune del palermitano in gara e fa parte del gruppo C. Gli altri due borghi siciliani sono Ferla (Sr) e Montalbano Elicona (Me).

Petralia Soprana è tra i Borghi che partecipano per la prima volta alla competizione iniziata lo scorso 9 ottobre quando sul sito della Rai www.rai.it/borgodeiborghi è stata realizzata una pagina dedicata che contiene i filmati di presentazione di tutti i comuni partecipanti al concorso. Saranno gli utenti con il loro voto a scegliere i 20 borghi, uno per regione che accederanno alla serata finale che andrà in onda in diretta il 24 novembre. C'è tempo fino alle 23.59 del 22 novembre per esprimere la propria preferenza. Il voto è gratuito e si può votare, previa registrazione al sito di riferimento, una sola volta al giorno. Durante la fase eliminatoria, i borghi saranno anche presentati al pubblico nel corso delle tre puntate che saranno trasmesse su RaiTre il 3, il 10 e il 17 novembre.

Il vincitore de “Il Borgo dei Borghi” – Autunno 2018 sarà quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare, espresso via televoto, e del voto della Giuria di esperti. In particolare il voto popolare varrà il 50% del totale. Il rimanente 50% sarà suddiviso tra i giurati.

Ecco il link dove poter votare