Campus sospeso: offrire un'estate diversa ai bambini più svantaggiati

I Campus estivi potranno offrire a bambini e ragazzi, vittime più colpite dalla quarantena dovuta all’emergenza sanitaria, concrete possibilità di svago. Ma non per tutti è così.

I bambini provenienti da famiglie fragili non hanno la possibilità di rendere prezioso questo tempo estivo; molte di queste, con genitori inoccupati, non possono nemmeno godere del bonus. A 120 bambini ogni settimana è offerto il Campus promosso da CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, nell'ambito di un progetto specifico, sviluppato a Palermo e Milano, in programma dalla prossima settimana fino al 31 agosto.

Il video dell'iniziativa

Il progetto

L’iniziativa si articola in 4 punti:

- Campus Estivi Promuovere la partecipazione di bambini vulnerabili ai campus estivi come momento di aggregazione e socialità e per “recuperare” e affrontare nuove fragilità.

- Attività educative Integrare alle attività ludiche, sportive e ricreative momenti educativi di supporto alla didattica. CIAI coordina la parte di recupero della didattica, attraverso attività esperienziali e laboratoriali che stimolino lo sviluppo delle competenze

- Formazione psicoeducativa su post-Covid Formazione a operatori ed educatori per qualificare la loro capacità di intervento

- Supervisione per le equipe coinvolte Supportare l’équipe di ogni campus con un supervisore psicologo nell’osservazione psicopedagogica della relazione coi bambini.

Dove

A Palermo nel Quartiere Danisinni-Zisa con molte famiglie afflitte da precarietà e disoccupazione, un tasso di dispersione scolastica molto alto, lavoro minorile e delinquenza minorile. In collaborazione con SPRAR CRESM e il Teatro Patafisico.

Beneficiari

120 bambini a settimana (per 8 settimane); formazione di 20 operatori ed educatori sulla relazione con bambini e ragazzi in uscita dal lockdown.

Come funziona

Il campus sospeso può essere sostenuto con donazioni: con 70 euro è possibile donare una settimana di campus sospeso ad uno di questi bambini. E rendere preziosa la loro estate. Qui le informazioni: https://www.ciai.it/italia-prossima/estate-ciai/