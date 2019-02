Campionato Centro-Sud Italia acconciatori: il team di Palermo tra i più premiati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto a Lecce, lo scorso 24 e 25 febbraio, il 34esimo Campionato Centro Sud Italia Anam, organizzato dal Centro Anam di Maglie. Una due-giorni di lavoro e gare che ha visto all’opera un centinaio di acconciatori. Il centro Anam di Palermo, presente con una delegazione di 15 partecipanti si è distinto ancora una volta per i risultati ottenuti.

Primo posto per Giuseppe Testa e quarto posto per Pietro Brugnone nella prova “Allievi”. Primo posto per Marco Ganci nella prova “Classic”. Secondo posto per Andrea Ganci nella prova “Creative”. Il centro del capoluogo è stato premiato anche per aver presentato la squadra di competitor più numerosa in assoluto. “È stata una splendida esperienza per i nostri competitor e per tutto il centro Anam di Palermo. Questo campionato ha visto ancora una volta la nostra realtà affermarsi tra le migliori nel panorama nazionale e per questo ringrazio tutti i dirigenti, i tecnici, i docenti e gli allevi del nostro centro”. Queste le parole di Matteo Abbate, presidente del Centro Anam di Palermo. “Un ringraziamento e i complimenti per la riuscita dell’evento vanno a tutto il comitato organizzativo, al presidente del Centro di Maglie Claudio Pino e al presidente nazionale Lino Fabbian”, conclude Abbate.