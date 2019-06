Al mare o in montagna, 10 campeggi da conoscere se sei in vacanza a Palermo

Mentre l’entroterra è caratterizzato da suggestivi scenari naturali nei quali la vegetazione si mostra in tutta la sua forza, con colori e profumi tipici dell’area mediterranea, le zone vicino alla costa e in prossimità del mare sono caratterizzate da acque cristalline, ricche di fondali e bellissime spiagge. Ecco perché chi viene in vacanza a Palermo non si pentirà di aver scelto il campeggio per scoprire le meraviglie che questa terra sa offrire. La redazione di PalermoToday ha selezionati dieci camping da non perdere.

1. Camping & Village Rais Gerbi a Finale di Pollina

Aperto tutto l'anno, il campeggio villaggio è immerso fra i monti del Parco Naturale delle Madonie e le acque cristalline, a pochi passi dal centro turistico di Cefalù. La struttura accoglie di buon grado le famiglie ed è ideale per un soggiorno di relax alla scoperta dei sapori tipici e delle tradizioni siciliane. Ideale per chi viaggia in camper, caravan o con tenda.

2. Camping Internazionale La Playa a Isola Delle Femmine

Il camping, 15.000 metri quadri di terreno tra l’argenteo colore dei secolari alberi di ulivo che ricoprono tutte le piazzole, sorge a pochi metri dal mare in un tratta di scogliera bassa. Chi volesse frequentare la spiaggia può spostarsi, anche a piedi (oer poche centinaia di metri) per trovare degli accoglienti lidi. Ideale punto di partenza per escursioni e passeggiate.

3. Camping degli Ulivi a Sferracavallo

Il campeggio è completamente immerso nella natura con alberi di ulivo che garantiscono ombra durante i giorni d'estate. Per chi ama il mare, a poche centinaia di metri può immergersi nelle acque incantate della costa di Sferracavallo, borgata rinomata per le trattorie, che offrono un menu fisso a base di pesce.

4. Campeggio Sanfilippo a Cefalù

Offre tutti i comfort indispensabili per una vacanza in totale relax. È dotato di servizi igienici, docce con acqua calda e camper service. La struttura dispone anche di un bar e di un minimarket. Il camping inoltre è dotato di uno spazio multifunzionale per calcetto, basket, pallavolo, ping pong, calcio balilla e parco giochi per bambini.

5. Camping Costa Ponente a Cefalù

Dispone di quattro ettari di superficie terrazzata, attrezzata per ospitare roulette, camper, tende e ha anche un ampio parcheggio. Sono disponibili anche moderni e confortevoli mobile-homes e tende glamping. Nel campeggio inoltre ci sono anche due piscine oltre all'accesso diretto per la spiaggia.

6. Camping Praia Mare a Campofelice Di Roccella

Si trova a soli 10 chilometri da Cefalù e a 60 dal capoluogo e si presta benissimo per tutti i viaggiatori che vogliono visitare i paesi delle Madonie. La struttura si sviluppa su una superficie di 11.000 metri quadri con un fronte sul mare esteso circa settanta metri. Caratterizzata da un ampio viale con accesso diretto ad una spiaggia privata, interamente in sabbia.

7. Campeggio Olimpo a Sant'Elia

A pochi metri dallo litoranea Mongerbino-Aspra, questo campeggio è immerso nel verde e domina l'intera baia di capo Zafferano. Con piazzuole adatte a caravan, roulotte e tende, il paese di Porticello dove si svolge il mercato del pesce dista appena 500 metri. Il parco archeologico di Solunto invece ad appena un chilometro.

8. Camping Miramare a Balestrate

Diecimila metri quadrati per un campeggio a pochi passi dal mare. Si trova a pochi passi dal centro abitato e, grazie all'ampia pineta, gode di abbondanti zone d'ombra. Il spiaggia vicina è in sabbia e i cani sono ammessi, anche se al guinzaglio. Quarantacinque le piazzole e nessun camper service.

9. Camping Torre Battilamano a Termini Imerese

L'intera area è molto ombreggiata grazie alla presenza di una pineta e di numerose piante. Al suo interno si trovano moderni gruppi di servizi igienici con docce calde e fredde, ristorante con ottima cucina siciliana, mini-market con annesso bazar, un lido attrezzato, animazione e un ampio parco giochi.

10. Camping Zagare sul Mare a Collesano

Immerso nel cuore delle Madonie, questo campeggio in erba si trova a 900 metri dal mare. L'ombra non manca grazie alla vasta pineta, gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e la spiaggia in sabbia è l'ideale per chi è in cerca di una vacanza all'insegna del relax. Nove alloggi disponibili in affitto, più 34 piazzole e camper service.