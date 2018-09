Cambia il suo futuro con un clic

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Presenti in 18 città di 13 regioni italiane, i Punti Luce sono spazi situati nei quartieri più svantaggiati delle città, dove bambini e ragazzi possono svolgere gratuitamente numerose attività educative, dall’accompagnamento allo studio a laboratori artistici e musicali, dalle attività motorie all’accesso alle nuove tecnologie, sino a consulenze pedagogiche, pediatriche e legali per i loro genitori. A Palermo sono 2 i Punti Luce attivi sul territorio: Zen 2 e Zisa. Il primo, attivo dal 2016, accoglie 408 ragazzi tra i 6 e i 16 anni supportato dall'Associazione Laboratorio Zen Insieme e il secondo, attivo dal 2014, ne accoglie 434 in collaborazione con l'Associazione Inventare Insieme Onlus.

"Cambia il suo futuro con un click" scaturisce da questi dati allarmanti. l'indica di povertà educativa, infatti, colloca la Sicilia al secondo posto con un valore di 124,4 risultato di una media tra la qualità e quantità dei servizi offerti ai più giovani con come conseguenza un tasso di abbandono degli studi del 23,5%. In occasione del ritorno sui banchi di scuola di milioni di studenti italiani, e dopo il successo della prima edizione che ha visto la consegna di un assegno da 864.000 minuti, P&G, con la collaborazione di Amazon, annuncia l’avvio della nuova edizione di “Cambia il suo futuro con un click” a favore di Save the Children – l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro. L’iniziativa nasce nell’ambito della campagna di Save the Children “Illuminiamo il futuro” dedicata a contrastare la povertà educativa in Italia.

Una condizione che riguarda tanti bambini e ragazzi: in Italia, 1 milione e 292 mila minori vivono in condizioni di povertà assoluta, 2 milioni e 297 mila si trovano in povertà relativa , più di 1 ragazzo su 10 abbandona gli studi precocemente e 1 su 5 non raggiunge le competenze minime in matematica e in lettura . Non solo: 6 bambini e ragazzi su 10 tra i 6 e i 17 anni non arrivano a svolgere, in un anno, quattro delle seguenti attività culturali: lettura di almeno un libro, sport continuativo, concerti, spettacoli teatrali, visite a monumenti e siti archeologici, visite a mostre e musei, accesso a internet . E circa la metà degli alunni in Italia è senza mensa a scuola , solo 1 bambino su 10 può andare all’asilo nido e il tempo pieno è assente in 7 scuole primarie su 10 . Per ogni acquisto effettuato dall’1 settembre al 30 ottobre su Amazon.it con un valore minimo di 30 euro di prodotti P&G (Braun, Oral-B, Gillette, Dash, Swiffer, Fairy, Gillette Venus, Clearblue, Olaz, Ambipur, Viakal, Mastro Lindo, Lenor, Unstoppables, AZ, Head & Shoulders, Pantene), Procter & Gamble donerà l’equivalente in denaro per assicurare 30 minuti di attività educative a favore dei bambini in Italia a rischio di esclusione sociale sostenendo la rete di 23 Punti Luce di Save the Children in Italia. Riferimenti su: www.amazon.it