Reverse Advent Calendar (Calendario dell'Avvento al Contrario): doni per le famiglie bisognose

Questo Natale fai la differenza con il Reverse Advent Calendar (Calendario dell'Avvento al Contrario) di IH Palermo Language Centre.

Con il calendario al contrario di IH palermo LC, anziché ricevere un dono per ogni giorno, quotidianamente doniamo qualcosa da regalare per Natale. IH Palermo LC infatti dal primo dicembre raccoglie articoli a favore della chiesa di S. Francesco di Paola in aiuto delle famiglie indigenti di Palermo.

Per donare anche tu, basta portare i doni presso IH Palermo LC (via Quintino Sella 70) fino al 21 dicembre 2018. I doni più importanti sono alimenti non deperibili (cibo in scatola, pasta, riso, alimenti per bambini, olio, latte a lunga conservazione, ecc.) e prodotti per l'igiene personale (shampoo, rasoi, assorbenti, pannolini, dentifrici, saponi, detersivi, ecc.) Abbiamo già raggiunto 100 doni, riusciremo a raddoppiare entro Natale?