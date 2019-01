L'educazione finanziaria entra nelle scuole, premiati tre studenti dell'Alessandro Volta 

Gianmarco Levantino, Domenico Meli e Pietro Romano sono i primi tre studenti ad aggiudicarsi le borse di studio messe a disposizione dalla società di credito Agos. Frequentano l'Alessandro Volta di Palermo e sono stati premiati questa mattina durante la cerimonia di consegna che si è tenuta all’interno dell'istituto, alla presenza del dirigente scolastico Margherita Santangelo, del professor Domenico Messineo, dei rappresentanti di Agos, Marina Dalle Carbonare per la direzione centrale e Marco Sciortino in rappresentanza del territorio, oltre agli insegnati che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso.

Gli esperti di Agos, durante l'anno scolastico 2017/2018, hanno incontrato più di 700 ragazzi, appartenenti a 20 classi di 12 istituti superiori italiani per realizzare il progetto “A tu per tu at university”: i ragazzi sono stati impegnati in una giornata di formazione in aula sugli elementi base di educazione finanziaria il cui obiettivo era insegnargli a fare scelte economiche consapevoli prevenendo il sovraindebitamento. Nella seconda fase del progetto alcuni ragazzi sono stati selezionati e invitati a trascorrere una giornata nella sede milanese di Agos, alla scoperta delle aree di attività ritenute di maggiore interesse per gli studenti, al fine di comprenderne meglio i meccanismi e l'operatività. Le borse di studio rappresentano l’ultima tappa del cammino di Agos a fianco degli studenti e della scuola: andranno ai ragazzi più meritevoli per favorirne l’accesso all’università.

“L’obiettivo del programma 'A tu per Tu' - ha dichiarato Flavio Salvischiani, il vice direttore generale di Agos - è quello di sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’educazione finanziaria, grazie all’attività in prima persona spiegata dai dipendenti di Agos nelle scuole di tutto il territorio. Siamo fieri di poterci considerare partner educativi delle scuole e delle istituzioni per la crescita delle competenze economiche nei ragazzi fornendo strumenti concreti per imparare ad avvicinarsi all’uso consapevole del denaro. E siamo oggi particolarmente felici di poter offrire il nostro contributo alla continuazione degli studi di questi tre ragazzi. E’ grazie alla disponibilità e all’apertura di scuole come l’Istituto Alessandro Volta, pronte ad accogliere questo tipo di iniziative, che riusciamo a realizzare il nostro programma”.