Borsa di Ferro, tredicesima edizione della borsa per i laureati

Verrà assegnata per il tredicesimo anno la Borsa di Ferro, una borsa di studio intitolata a Ferruccio Barbera, il pubblicitario palermitano, volto assai noto in città, anche per essere stato uno dei protagonisti assoluti delle prime pionieristiche televisioni private (era il mattatore di Cts) oltre ad avere avuto un ruolo chiave nella riapertura del Teatro Massimo. Ferruccio Barbera è scomparso prematuramente nel 2005, a Roma, all'età di 53 anni.

La borsa di Ferro nell’idea dei promotori vuole rappresentare il modello ideale da seguire e a cui ispirarsi per il giovane vincitore. Per il vincitore, oltre alla copertura totale del Master di 12.000 euro, verrà riconosciuto un ulteriore contributo del valore di 5.000 euro per le spese di vitto e alloggio durante il periodo del Percorso. La borsa è rivolta a candidati con meno di 30 anni, nati a Palermo e laureati all’Università di Palermo una votazione di almeno 105/110.

Le selezioni si terranno a Palermo il 20 settembre presso la Sala Riunioni della Presidenza della Scuola Politecnica, viale delle Scienze, Edificio 7. La partecipazione è gratuita. Le richieste di partecipazione devono pervenire secondo le modalità descritte nel bando entro e non oltre le 12 di mercoledì 18 settembre.