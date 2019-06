"Racconta la sua disabilità con coraggio", a un blogger palermitano il Premiolino

Sono stati svelati i nomi dei vincitori della 59esima edizione del Premiolino, che come ogni anno premia i giornalisti che sono stati più capaci nel raccontare la realtà con efficacia e originalità. A ricevere il prestigioso riconoscimento, il prossimo 16 settembre a Milano, tra gli altri, sarà il giornalista e blogger palermitano Giovanni Cupidi, a cui è stato assegnato il nuovo “Premiolino-BMW SpecialMente”. E' l'autore del blog “Giovanni Cupidi Official” e del libro " Noi siamo immortali. Due vite racchiuse in una sola esistenza" dove racconta la sua disabilità e i suoi problemi senza pietismi e con grande coraggio.

La Giuria del "Premiolino" di giornalismo, riunita a Milano, dopo aver ringraziato per i tanti anni di fruttuosa partnership la Fondazione Birra Moretti-Gruppo Heineken, ha dato il benvenuto a Bmw Italia, che da quest’anno ha deciso di sostenere il premio anche istituendo il nuovo “Premiolino-BMW SpecialMente” dedicato all’inclusione sociale. Dopo il benvenuto a Roberto Olivi, direttore relazioni istituzionali e comunicazione di BMW Italia, che come da Statuto entra a far parte della giuria, si è proceduto alla discussione delle candidature e alla votazione.

“Siamo orgogliosi di poter essere parte attiva del Premiolino - ha dichiarato Roberto Olivi - e grazie a questa partnership BMW Italia può ulteriormente consolidare il proprio impegno nell’ambito dell’inclusione sociale. L’istituzione del “Premio BMW SpecialMente” rappresenta per noi l’opportunità di fornire una prestigiosa piattaforma a voci che si impegnano per tematiche che non vogliamo solamente sostenere, ma valorizzare. Vogliamo essere un punto di riferimento nel settore e questa nuova avventura a fianco de Il Premiolino ci permetterà di mettere in evidenza tematiche fondamentali per la nostra azienda”.

Il nuovo “Premio BMW SpecialMente” sarà destinato a un giornalista/ blogger o comunicatore che, nel corso dell’anno precedente, si è distinto per la realizzazione di articoli o servizi sui temi connessi all’inclusione sociale. Il progetto del BMW SpecialMente (www.specialmente.bmw.it), che ha raggiunto finora oltre 750 mila persone, nasce dalla volontà di BMW Italia di raccontare le attività e le idee del Gruppo, raccogliendo sotto un unico nome tutte le iniziative di Corporate Social Responsibility (CSR), ovvero di responsabilità sociale d’impresa.

La giuria del "Premiolino" di giornalismo è composta da: Chiara Beria di Argentine (presidente), Piero Colaprico (vicepresidente), Giulio Anselmi, Ferruccio de Bortoli, Milena Gabanelli, Massimo Gramellini, Enrico Gramigna, Enrico Mentana, Donata Righetti, Valeria Sacchi, Beppe Severgnini, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Roberto Olivi per BWM Italia. La premiazione si svolgerà il 16 settembre a Milano, alla Sala dell’Ermellino di Francesco Micheli già nuova sede del Bagutta, l’altro storico premio letterario milanese.

Nell’albo d’oro del “Premiolino” figurano anno dopo anno le più grandi firme del giornalismo e della cultura italiana da Sergio Zavoli a Oriana Fallaci, da Arturto Carlo Jemolo a Giorgio Bocca, da Indro Montanelli a Eugenio Scalfari. E ancora, tra gli altri Leonardo Sciascia, Pier Paolo Pasolini, Arrigo Levi, Mauro De Mauro, Lietta Tornabuoni, Natalia Aspesi, Guido Rossi. Il «Premiolino» è stato l’unico premio accettato dal cardinale Carlo Maria Martini, premiato nel 2010 per la sua rubrica sul Corriere della Sera.