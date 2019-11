Tutti pazzi per il "black friday", ecco i negozi a Palermo dove trovare sconti e fare affari

Una giornata di sconti "pazzi" nata oltreoceano e, oggi, trasformata in uno dei più attesi appuntamenti del pianeta Il conto alla rovescia è già iniziato. Venerdì 29 novembre torna il Black Friday, la maratona mondiale dedicata allo shopping a prezzo scontato che dura 24 ore. Oltre a colossi mondiali del web, come Amazon, che a partire dalla mezzanotte e fino alla mezzanotte successiva mettono in vendita qualsiasi cosa presente tra gli scaffali virtuali del negozio online, anche moltissime insegne a Palermo da qualche anno si sono lasciate solleticare dal "venerdì nero" con offerte, promozioni e sconti speciali.

Quando cade il "venerdì nero"

In America, lì dove nasce, il cosiddetto "venerdì nero" ricorre tradizionalmente all'indomani del Ringraziamento, che a sua volta cade il quarto giovedì di novembre. Sull'origine di questa tradizione, però, non v'è certezza. Molti infatti credono che il "black", ovvero il "nero", faccia riferimento alle annotazioni dei libri contabili che, in questa giornata, registravano i guadagni e non le perdite (generalmente segnate in rosso invece).

Il Cyber Monday

Il lunedì successivo al Black Friday, dunque il primo dicembre, tradizione vuole che le offerte dello shopping siano dedicate alla tecnologia. Col Cyber Monday, ossia il "lunedì cibernetico" infatti, i negozi - soprattutto online - estendono le promozioni a quanti non sono riusciti ad accaparrarsi il tutto durante il venerdì precedente.

Una settimana di sconti

Molti negozi a Palermo, insieme alle catene commerciali, hanno esteso quest'iniziativa a tutta la settimana (o per tutto il weekend). Sono tantissimi, infatti, a fare sconti e promozioni non soltanto a partire dalle 24 del venerdì fino allo scoccare della mezzanotte ma per tutta la settimana. Un modo per fare i regali di Natale un po' in anticipo ma con offerte speciali.

La lista dei negozi a Palermo

In aggiornamento

Se vuoi segnalare la tua attività scrivi una mail a: redazione@palermotoday.it