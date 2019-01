Grande successo al Conca D’Oro per la tombola: super premi della Befana per 8 fortunati clienti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un urlo di gioia e l’abbraccio ai suoi cari. Carmela Amico, di Palermo, è salita sul palco ancora incredula. É stata lei ad aggiudicarsi un carnet di buoni acquisto da 1.000 euro da spendere presso i negozi del centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea. Carmela Amico è la super fortunata di oltre 50.000 cartoline distribuite durante il concorso “Il Natale ti premia”, che si è svolto dal 7 dicembre al 4 gennaio. Sabato, 5 gennaio, è andata in scena la giornata conclusiva con la Super Tombola. Una grande festa condita dalla verve ironica di Dario Terzo - del gruppo comico siciliano “I respinti”, protagonista di “Sicilia Cabaret” in onda su Rai2 - che ha fatto divertire il numeroso pubblico presente. Sono stati 8, in totale, i fortunati clienti che si sono aggiudicati i super premi in palio e 600 i gadget consegnati nelle scorse settimane.

Ecco i nomi dei vincitori:

Premi Tombola:

Carmela Amico (tombola, carnet buoni acquisto da 1.000 euro)

Vincenza Rizzuto (cinquina, carnet buoni acquisto da 500 euro)

Anna Orilia (quaterna, carnet buoni acquisto da 300 euro)

Alessandra Puccio (terno, carnet buoni acquisto da 100 euro)

Valentina Farbo (ambo, carnet buoni acquisto da 50 euro)

Premi bambini da spendere in giocattoli:

Filippo Spina (primo premio, carnet buoni acquisto da 500 euro)

Riccardo Catanzaro (secondo premio, carnet buoni acquisto da 300 euro)

Joele Giambanco (terzo premio, carnet buoni acquisto da 200 euro)

