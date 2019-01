"Promuovi con noi il territorio": appello della Città metropolitana ai fotoamatori

La Città metropolitana di Palermo chiama in campo i cittadini per promuovere il territorio. Come? Utilizzando gli scatti dei luoghi più o meno conosciuti della nostra provincia che ogni giorno i fotoamatori scattano e condividono sui social. Secondo la direzione Cultura e Turismo quelle immagini potrebbero essere fonte di ispirazione per milioni di potenziali visitatori. Da qui l'idea di lanciare un bando per invitare gli amanti della fotografia a inviare le loro "creazioni".

Le fotografie più significative saranno pubblicate nella gallery del portale turistico dell'ente, verranno utilizzate per la realizzazione di una brochure di promozione turistica che verrà distribuita ai turisti attraverso i punti di informazione turistica della Città metropolitana o durante le fiere di settore. Gli scatti verranno anche inviati, su richiesta, a T.O., agenzie di viaggio, Enit, testate giornalistiche, riviste e altri operatori di settore per uso esclusivamente di promozione turistica.

Le fotografie avranno come tema paesaggi, natura, parchi, coste, mare, fondali, cibo, feste, sagre, borghi, folclore, artigianato, monumenti, musei e opere d'arte. Saranno concesse all'Amministrazione a titolo gratuito e dovranno essere inviate, unitamente a lettera liberatoria (scaricabile dal portale turistico dell'Amministrazione), all'indirizzo di posta elettronica informazionituristiche@cittametropolitana.pa.it.

Le immagini dovranno avere sia una risoluzione per il web (72 dpi) che per la stampa (300/350dpi) e per quelle pubblicate verrà riportato il nome dell'autore. Il bando non ha scadenza e gli interessati potranno rivolgersi per maggiori informazioni ai seguenti numeri telefonici: 091/6628968- 091/6628260 – 091/6628182.