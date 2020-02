A Balestrate, Cefalù e Mondello spiagge a misura di bimbi: confermate le bandiere verdi  

Balestrate, Cefalù e Mondello conquistano anche la bandiera verde 2020. Le spiagge dei tre comuni del Palermitano, per i pediatri si confermano a misura di bambino. Ad annunciare la lista dei comuni italiani, spagnoli e quest'anno anche romeni insigniti del riconoscimento, ad Alba Adriatica, è stato l'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani. "Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi", le caratteristiche richieste per ottenere la bandiera.

Il record di bandiere verdi tra le Regioni italiane lo detiene la Calabria con 18 vessilli, seguita da Sicilia e Sardegna con 16 vessilli. Al terzo posto la Puglia con 13. Sono 144 in tutto i Comuni che hanno conquistato la bandiera: Cupra Marittima (Ascoli Piceno) e Costanza (Romania), le new entry. La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica.