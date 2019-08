Londra, ballerina palermitana di 17 anni si diploma alla prestigiosa scuola di “Central Ballet School”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ballerina Palermitana Lavinia Seminara ,a soli 17 anni si è diplomata alla prestigiosa scuola Londinese “Central Ballet School” abilitata dall’università di Kent. E’ partita da Palermo a soli 13 anni formandosi in Germania alla prestigiosa “Hamburg Ballettschule” per poi proseguire gli studi a Londra. Quest’anno dovrà affrontare il duro mondo del lavoro e torna in Italia con l’intento di cercarlo prima nel suo Paese, che spesso conduce i nostri giovani talenti all’Estero.In bocca al lupo ai nostri talenti “siciliani”