Da Misilmeri al trionfo a "Ballando con le stelle": si realizza il sogno di Alessandra

Da Misilmeri al trionfo a "Ballando con le stelle". Un tripudio di emozioni, di applausi e soprattutto di sorrisi. Si può sintetizzare così l’ultima puntata del talent show targato Rai andato in onda sabato sera. A vincere questa edizione del programma è stata la ballerina professionista di Misilmeri, Alessandra Tripoli, insieme all'attore Cesare Bocci. Per i vincitori anche il commento di Carolyn Smith: “Una delle migliori performance mai viste qui”.

Dopo settimane di durissimi allenamenti, colpi di scena e spareggi inattesi, la competizione è arrivata al traguardo. I Vip in gara a Ballando con le stelle, si sono sfidati a suon di ballo durante la finalissima, una delle puntate più attese della stagione. Milly Carlucci, come sempre affiancata da Paolo Belli, finalmente, è stata un’ottima padrona di casa: nella puntata di sabato 19 maggio Selvaggia Lucarelli ha indossato una maglia con su scritto "Comunque con me gli sponsor restano".

Alessandra Tripoli è nata a Misilmeri il 30 luglio del 1987. E' nota al pubblico italiano per la sua partecipazione come ballerina professionista nel programma televisivo condotto da Milly Carlucci. E' sposata dal luglio 2016 con il ballerino Luca Urso: i due si sono conosciuti sulle piste da ballo dove danzano insieme da oltre 20 anni (al matrimonio della Tripoli - organizzato da Enzo Miccio - erano presenti quasi tutti i ballerini ed i personaggi che negli anni hanno ruotato intorno a Ballando con le stelle).

Le coppie che si sono sfidate nell’ultima puntata della trasmissione dell'edizione 2018 sono state: Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando, queste le coppie in gara per la finale. I primi ad esibirsi sono stati Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, a loro sono seguiti Francisco Porcello e Anastasia, ancora Giaro e Lucrezia, poi è toccato a Jessica Notaro e al suo maestro Stefano e ancora Giovanni Ciacci e Todaro e infine Nathalie Guetta e il maestro Simone che ha commentato: “Mi mancherà”.