Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli incinta: "Difficile, ogni test negativo un colpo al cuore"

Cicogna in arrivo a Ballando con le Stelle. La ballerina palermitana Alessandra Tripoli è incinta del compagno Luca Urso, collega e coreografo. Trentadue anni, storico volto del varietà condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, per lei e per il compagno si tratta del primo figlio.

Alessandra Tripoli incinta

Ad annunciarlo è proprio Alessandra con un post pubblicato su Instagram. Una foto in cui il fidanzato bacia il pancione e una didascalia toccante: "Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo... - scrive Tripoli - Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza si te. Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto ogni respiro è per te".

Nel messaggio la danzatrice lascia intendere che la coppia prova da tanto tempo ad avere un figlio, ma solo ora è arrivata la lieta notizia: "Ti abbiamo desiderato tanto, ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di avere bisogno di te. Un nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre. Ti aspettiamo".

La storia tra Alessandra Tripoli e il fidanzato Luca

Luca e Alessandra fanno coppia da quando, adolescenti, si sono conosciuti ad una gara di ballo. Lui, classe 1988, ha un anno in più di lei ed è anche lui originario di Palermo. Oggi per loro arriva il dono più grande: diventare genitori.

Chi è Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli, palermitana, 32 anni, balla da quando aveva otto anni. E’ sposata con il collega Luca Urso, incontrato durante una gara. E’ nel cast del programma 'Ballando con le stelle' dal 2014. Tra i vip con cui ha concorso nel dance show di Milly Carlucci, il giornalista Salvo Sottile, Simone Montedoro e Cesare Bocci con cui ha vinto una delle ultime edizioni.