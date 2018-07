Santa Flavia, dopo le cure due tartarughe Caretta caretta ritrovano il mare

Sotto lo sguardo incredulo e felice di tantissimi bambini, ieri mattina, nella caletta di Sant’Elia a Santa Flavia sono state liberate due tartarughe Caretta caretta, curate dal Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Vittoria e Libera, così sono state chiamate dai bambini dell’associazione Crescere Insieme, erano state recuperate nei mesi scorsi dalla Capitaneria di Porto, una a largo di Lipari, l’altra nelle acque di Sant’Agata di Militello.

Vittoria, 18 chili, era stata trovata con un amo e una lenza in bocca per cui i biologi e i veterinari dell’Izs Sicilia sono intervenuti con un’esofagotomia. Libera, 15 chili, era stata recuperata con un amo in esofago ed è stata sottoposta sia a esofagotomia che ad enterotomia e laparoscopia.

All’evento organizzato dall’Izs Sicilia erano presenti il commissario straordinario Salvatore Seminara, il direttore sanitario Santo Caracappa, la responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico Liliana Castelli, che ha svolto attività promozionale sulle iniziative istituzionali dell’Ente,

i biologi marini e i veterinari dell’istituto di via Marinuzzi. “Questo evento – ha detto il commissario straordinario dell’Izs Sicilia Salvatore Seminara – è un ulteriore passo in avanti verso la cultura e la crescita della sensibilità ambientale. Sono rimasto colpito dalla grande partecipazione di giovani e adulti, testimonianza del fatto che è un’area in cui si ha un grande rispetto della natura e che con il tempo sta aumentando l’interesse per i temi legati all’ambiente”.

Prima della liberazione delle due tartarughe, i biologi marini e i veterinari dell’Izs Sicilia hanno tenuto un intervento educativo volto all’attenzione dell’ambiente e della natura con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto del mare e delle spiagge.

Presente anche la parlamentare nazionale Vittoria Casa, che alcuni mesi fa, in veste di dirigente scolastico della scuola Cirincione, aveva già partecipato alla liberazione di un’altra tartaruga. All’iniziativa, che ha avuto il patrocinio del Comune di Santa Flavia rappresentato dal sindaco Salvatore Sanfilippo, hanno collaborato l’associazione dei volontari Nogra e la capitaneria di porto che ha presidiato la zona per evitare che le imbarcazioni si avvicinassero troppo, facendo spaventare le tartarughe appena liberate. La manifestazione ha avuto anche il sostegno del Rotary Club di Bagheria: “Il nostro intento - ha detto il presidente Antonio Fricano - è quello di continuare a divulgare il più possibile questa coscienza ecologica di rispetto del nostro mare per cui speriamo che l’istituto Zooprofilattico ci coinvolga in altre iniziative come queste. Il mare è una risorsa incredibile e tutti dobbiamo averne cura”.