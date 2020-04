Bagheria, concerto del trombettista Tantillo sulla pagina Facebook del Comune

Il trombettista e compositore bagherese Giacomo Tantillo, terrà un concerto, domenica 19 aprile alle ore 18:00 per allietare gli amanti del genere per direttamente dallo studio di casa sua. Il piccolo concerto sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del comune di Bagheria e prevede in scaletta l'esecuzione di alcuni alcuni brani classici come: Nuovo cinema paradiso, il silenzio (Nini Rosso) ed altri brani che Giacomo Tantillo eseguirà sia in solo tromba, che altri accompagnati su basi musicali riprodotte al pc. "L'amministrazione comunale - si legge in una nota del Comune di Bagheria - ringrazia il musicista che condivide il pensiero dell'amministrazione che ha lanciato l'hastag #Insiemeneusciremo la Cultura e lo spettacolo non si fermano".

