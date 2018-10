Collaborazione Comune-associazioni: tornano le attività alla Città dei Ragazzi

Sono state riavviate nei giorni scorsi le attività ludico-educative alla Città dei Ragazzi, in via Duca degli Abruzzi, accanto alla Palazzina Cinese. Attraverso la collaborazione con alcune Associazioni no-profit che già svolgono attività socio-ricreative nei Centri di Aggregazione Territoriale presenti nella VII Circoscrizione e realizzati nell’ambito del Piano Infanzia ed adolescenza della Città di Palermo, saranno fruibili dai bambini e dalle bambine: laboratori manipolativi, artistici, musicali e di intrattenimento, anche presso il “Mini club” dedicato ai bambini fino a 4 anni – attività prevalente specialmente durante le mattine – nonché giochi di socializzazione, attività motorie e momenti di approfondimento con genitori ed adulti su tematiche riguardanti l’infanzia e l’adolescenza.

Le attività verranno condotte fino al prossimo mese di novembre dagli operatori delle Associazioni Coast to Coast, Club Garden, LAGE e Shalom, secondo le proprie specifiche competenze ed esperienze, nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

"L’iniziativa - specifica l'Assessore Giuseppe Mattina - viene realizzata senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale ed è, ancora una volta, l’espressione del forte spirito di collaborazione che caratterizza il rapporto tra l’Assessorato alla Cittadinanza Solidale e le Associazioni del Terzo Settore. E’ su questo presupposto, infatti, che si rende possibile la sperimentazione di pratiche e di sinergie volte a condividere e realizzare obiettivi di importanza sociale, in questo caso in favore del benessere dei bambini e delle loro famiglie."

L’attività di organizzazione e di coordinamento sarà gestita dall’Unità Operativa “Città dei Ragazzi” dell’Assessorato della Cittadinanza Solidale e i servizi generali saranno a cura del personale Reset in servizio presso la Struttura.