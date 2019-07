Dibattito su Rackete, Assostampa Sicilia: “Non possiamo rimanere indifferenti"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Non possiamo rimanere indifferenti di fronte ai toni utilizzati dal giornale Libero, moralistici, goliardici e di certo lontani dal giornalismo di qualità - si legge in una nota -. Non è accettabile che di fronte alla drammaticità di una vicenda che tocca da vicino la vita di esseri umani e i loro diritti, un giornale nazionale si soffermi sul reggiseno della comandante della Sea Watch. Questo precipitare della carta stampata nella spirale di uno stile che scimmiotta quello istintivo e involuto dei dibattiti digitali, tradisce il lavoro di tutti noi, dei colleghi e colleghe che si impegnano per raccontare con onestà, spirito di servizio, modalità adulte. Parlare di “sfrontatezza personale” e di “dettaglio fuori luogo”, a proposito del reggiseno assente, invocare “un po’ di decenza in più in un luogo pubblico”, sono espressioni intollerabili da parte di un giornalista. Una stampa libera e civile, conscia del proprio ruolo, può tollerare l’assenza di reggiseni, ma deve obbligare tutti, soprattutto se stessa, a indossare i neuroni", conclude la nota.