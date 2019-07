Assostampa, si insedia la commissione regionale Pari Opportunità: Ina Modica presidente

Finalizzare e creare una rete tra le colleghe giornaliste della Sicilia per valorizzarne il ruolo e le professionalità. E’ questa la mission che si è data la Commissione regionale Pari Opportunità dell’Associazione Siciliana della Stampa, riunitasi nella sede regionale del sindacato dei giornalisti alla presenza del Segretario Regionale Roberto Ginex e del Presidente del Consiglio Regionale Alberto Cicero, i quali hanno augurato alla CPO un buon lavoro in sinergia e piena collaborazione con l’intero sindacato in un periodo di certo non semplice per la categoria che deve trovare in se stessa la forza di guardare avanti e crescere.

Nella stessa seduta si è provveduto ad eleggere i vertici che resteranno in carica per i prossimi due anni. A guidare la Commissione Regionale Pari Opportunità è stata designata, all’unanimità, la palermitana Ina Modica che sarà coadiuvata, come vicepresidente, dall’ennese Cristina Graziano. La catanese Maria Torrisi è stata designata delegata all’Assemblea nazionale, mentre la palermitana Romina Marceca sarà la supplente. A comporre il direttivo anche le messinesi Graziella Lombardo (responsabile di MessinaToday) e Lina Bruno, la catanese Caterina Maugeri, la trapanese Mariza D’Anna, la siracusana Agatina Di Giorgio e la nissena Fiorella Falci.

Tanti i propositi espressi, tra i quali l’organizzazione di una serie di convegni ed incontri con l’obiettivo di “fare rete” anche con le diverse realtà operanti sul territorio in modo da promuovere una cultura della diversità che faccia leva sulla identità di genere come mezzo di promozione sociale.