Palermo si prende la prima serata e stravince in tv: Pif batte Ficarra e Picone

Se la sfida del sabato sera è sempre una grande incognita fino all'ultimo punto di share, il giovedì la Rai vince a mani basse grazie a una delle fiction più amate dal pubblico. "La mafia uccide solo d'estate" - alla sua seconda stagione - sta registrando ascolti record a due settimane dal via.

La seconda puntata della serie tv con Claudio Gioè e Anna Foglietta, in onda su Rai 1, è stata vista da 3 milioni e 507 mila telespettatori, pur senza superare il 14,8% di share. Su Canale 5 invece "La Matassa", film con Ficarra e Picone, ha ottenuto 2 milioni e 196 mila telespettatori e il 9,4% di share, praticamente un avvincente testa a testa con "The Voice", su Rai 2, seguito da 2 milioni e 4 mila telespettatori per il 9,3% di share, che per un soffio si piazza al terzo posto.

Su Italia 1 "Le Iene Show" è stato seguito da 1.839.000 telespettatori con il 9,8%, mentre Rai 3 con il film "Grace di Monaco" ha ottenuto

1.347.000 telespettatori e il 5,3% di share, seguito da La7 dove "Piazza Pulita" ha totalizzato 1.236.000 telespettatori e uno share del 6,3%. Su TV8 "Diretta Gol - Europa League" è stato visto da 1.056.000 telespettatori pari al 4,1%, mentre Rete 4 con "Quinta Colonna" ha conquistato 871.000 telespettatori e il 4,3% di share. Chiude la classifica della prima serata di giovedì 4 maggio Nove con "Breakdown - La Trappola", visto da 567.000 telespettatori pari al 2,3% di share.