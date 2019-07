Nozze arcobaleno per la cantante palermitana Antonella Lo Coco

Ha scelto una romantica villa alle porte di Mantova come cornice e le parole di una canzone di Elisa per pronunciare il fatidico 'sì'. Antonella Lo Coco, la giovane cantante originaria di Porticello arrivata tra i finalisti nell’edizione 2012 di "X Factor" e tra i giurati di "All Together Now" condotto da Michelle Hunziker, ha sposato la compagna Elisa Paolini.

Classe 1985, la giovane interprete ha le idee chiare fin da bambina: voleva cantare su un palcoscenico. E come nelle favole il sogno si avvera. A 16 anni forma la sua prima band per cui è interprete e autrice. In seguito fa parte degli Shadow Zone, con cui apre il concerto di Elisa all'Arena di Verona e a Pesaro nel 2008. Nel 2012 la svolta: è finalista alla quinta edizione di X Factor e si classifica terza. Da allora un successo dopo l'altro, nelle musica e nel cinema ma anche in tv.

"Sì esiste la felicità - ha scritto la cantante su Instagram dopo le nozze - Sì esiste l’amore! Si esiste la gioia pura! Ed esistiamo io e te, che ieri mi hai reso la donna più felice di questo mondo. Non riesco a trovare le parole giuste. Sento di essere fortunata, grata, amata e provo una gioia che non riesco a descrivere. È stato tutto perfetto, magico e come lo abbiamo sempre immaginato. Vorrei solo dire grazie a te che finalmente sei mia moglie, grazie a tutti i nostri amici e parenti che ieri si sono emozionati con noi e grazie a tutte le persone che in questi mesi ci hanno aiutato a organizzare questo sogno indimenticabile".

