VIDEO | Palermo chiama Italia... al balcone: vip in prima linea per ricordare Giovanni Falcone

Sarà un 23 maggio diverso quello che non potrà svolgersi come di consueto in strada ma che vedrà comunque il Paese unito nella memoria del giudice, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Da Vincenzo Salemme a Cristiana Capotondi: gli artisti invitano ad affacciarsi al balcone alle 18 e ad appendere un lenzuolo bianco